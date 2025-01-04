Відстань від фронту до центру Куп'янська скоротилася, — очільник МВА

Відстань від лінії фронту до центральної частини Куп'янська зменшилася до 2 км, що дозволяє окупантам активно обстрілювати місто за допомогою мінометів та FPV-дронів.

Про це повідомив голова Куп'янської міської військової адміністрації Андрія Беседін в ефірі телемарафону.

Ківшарівка та Куп'янськ-Вузловий хоч і знаходиться трохи далі, але все одно перебувають в зоні ураження російських мінометів та FPV-дронів.

"Ворог застосовує все, б'ючи фактично перед центральним частинам населених пунктів, де цивільна критична інфраструктура. Жодної військової інфраструктури ні до повномасштабного вторгнення, ні зараз немає.", - зазначив Беседін.

Нагадаємо, нещодавно заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін розповів про "зухвалі спроби" окупантів форсувати річку Оскіл.

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