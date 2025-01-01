РФ створила плацдарм за річкою у районі Лимана – DeepState про нову небезпеку

За словами аналітиків, росіяни шукають можливість вибити українські підрозділи по всьому відтинку Іванівка-Терни-Ямполівка-Торське.

Російські окупанти активізувалися на Лиманському напрямку біля Тернів.

Про це повідомляє моніторинговий OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією каналу, росіяни утворили плацдарм на річці Жеребець й тиснуть у напрямку села Іванівка на Лиманському напрямку.

"Вже певний час противник здійснює активізацію в напрямку села, утворивши плацдарм і за рахунок постійного тиску піхотою насичується в районі населеного пункту з подальшим просуванням", – йдеться в повідомленні.

У DeepState розповідають, що росіяни тиснуть поблизу річки Жеребець і шукають можливість вибити українські підрозділи по всьому відтинку Іванівка-Терни-Ямполівка-Торське. Найбільший тиск здійснюється на перші два села – Іванівку і Терни.

Плацдарм РФ на річці Жеребець у меншому масштабі / Фото: Deepstatemap

"В Іванівці росіяни побачили можливість просування, тож неодмінно взялися це реалізовувати. Найбільш неприємним буде вихід московитів на висоти за самим селом, тож зараз українські військові роблять все можливе, щоб не дати ворогу закріпитися і відтіснити його, зламавши задум. На дану ділянку варто звернути увагу. Битва триває", – підсумували в каналі.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні війська намагаються форсувати річку Оскіл на Харківщині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.