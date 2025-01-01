РФ создала плацдарм по реке в районе Лимана – DeepState о новой опасности

По словам аналитиков, россияне ищут возможность выбить украинские подразделения по всему отрезку Ивановка-Терны-Ямполевка-Торское.

Российские оккупанты активизировались на Лиманском направлении возле Тернов.

Об этом сообщает мониторинговый OSINT-проект DeepState.

По информации канала, россияне образовали плацдарм на реке Жеребец и давят в направлении села Ивановка на Лиманском направлении.

"Уже некоторое время противник осуществляет активизацию в направлении села, образовав плацдарм и за счет постоянного давления пехотой насыщается в районе населенного пункта с последующим продвижением", – говорится в сообщении.

В DeepState рассказывают, что россияне давят вблизи реки Жеребец и ищут возможность выбить украинские подразделения по всему отрезку Ивановка-Терны-Ямполевка-Торское. Наибольшее давление осуществляется на первые два села – Ивановку и Терны.

Плацдарм РФ на реке Жеребец в меньшем масштабе / Фото: Deepstatemap

"В Ивановке россияне увидели возможность продвижения, поэтому непременно взялись это реализовывать. Наиболее неприятным будет выход московитов на высоты за самым селом, поэтому сейчас украинские военные делают все возможное, чтобы не дать врагу закрепиться и оттеснить его, сломав замысел. На данный участок следует обратить внимание. Битва продолжается", – подытожили в канале.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска пытаются форсировать реку Оскол на Харьковщине.

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