Расстояние от фронта до центра Купянска сократилось, — глава МВА

Расстояние от линии фронта до центральной части Купянска уменьшилось до 2 км, что позволяет оккупантам активно обстреливать город с помощью минометов и FPV-дронов.

Об этом сообщил глава Купянской городской военной администрации Андрея Беседин в эфире телемарафона.

Кившаровка и Купянск-Узловой хоть и находятся немного дальше, но все равно находятся в зоне поражения российских минометов и FPV-дронов.

"Враг применяет все, избивая фактически перед центральным частям населенных пунктов, где гражданская критическая инфраструктура. Никакой военной инфраструктуры ни до полномасштабного вторжения, ни сейчас нет", — отметил Беседин.

Напомним, недавно заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин рассказал о "дерзких попытках" оккупантов форсировать реку Оскол.

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