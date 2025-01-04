Какую подкормку любит фикус: будет расти гораздо быстрее

Фикус — декоративное растение, которое часто можно встретить в домах украинцев. Однако он также очень требователен в уходе.

Следует обратить внимание, что эту подкормку можно проводить только тогда, когда фикус здоров. Это удобрение направлено на ускорение его роста.

Также, говорят специалисты, если фикус был пересажен и от этого момента еще не прошло 40 дней, тогда лучше подождать.

Для подкормки приготовьте специальный сахарный сироп (растворив сахар в небольшом количестве воды). После этого возьмите 0,5 л воды и разведите в ней полчайной ложки сиропа.

Раствор используется для поливки фикуса, если вы хотите, чтобы растение стало быстрее расти.

Почему сахарная вода помогает? Она активирует рост побегов, улучшает цвет листвы, а само растение растет гораздо гуще и пышнее.

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