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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
625
Час на прочитання
2 хв

Забудьте про 10 000: скільки кроків насправді потрібно ходити щодня

Дослідження підтверджує, що не обов’язково ходити 10 000 кроків на день.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ходіння.

Ходіння. / © pixabay.com

Загальнорекомендовані 10 000 кроків на день не є обов’язковими. Адже останні дослідження показують, що корисним може бути і менша кількість кроків. Такий самий позивний ефект матимуть і 7 000 кроків.

Про це свідчить останнє дослідження, проведене вченими з Університету Сіднея, повідомляє MedicalXpress.

Дослідники вивчили вплив різної кількості кроків протягом дня на ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань та раку, а також розвитку таких захворювань - як діабет 2 типу, деменція та депресія.

“Прагнення до 7 000 кроків – це реалістична мета, заснована на наших висновках, які оцінювали стан здоров’я в низці сфер, що раніше не розглядалися. Однак навіть збільшення кількості кроків від 2000 до 4000 на день також має значне покращення для здоров’я”, - розповіла професорки Мелоді Дін, яка керувала дослідженням.

За її словами, під час проходження щонайменше 7000 кроків на день може значно покращити вісім основних показників здоров’я. Зокрема, зниження ризику серцево-судинних захворювань, деменції та депресивних симптомів.

Експерти порівнювали показники здоров'я людей, які проходять більше 2000 кроків на день. Дослідники виявили, що 7000 кроків на день:

  • знижували ризик смерті на 47%, а це майже ідентично користі - як 10 000 кроків на день;

  • ризик деменції знизився на 38%;

  • ризик розвитку діабету 2 типу знизився на 22% при проходженні 10 000 кроків на день і до 27% при проходженні 12 000 кроків.

Науковці наголошують, що значне покращення здоров'я спостерігалося, коли люди збільшували свою середню щоденну кількість кроків від 2000 до 5000-7000 кроків.

“Для людей, які вже ведуть активний спосіб життя, 10 000 кроків на день – це чудово. Але наше дослідження допомагає змістити фокус з досконалості на прогрес. Навіть невелике збільшення щоденної активності може призвести до значного покращення здоров’я”, - каже докторка Кетрін Оуен, яка є співавторкою дослідження.

Нагадаємо ми писали про те, що варто перевірити рівень холестерину, якщо виникають судоми ніг під час руху.

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Дата публікації
Кількість переглядів
625
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