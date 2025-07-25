Магнітна буря 25 липня: яка її потужність

Магнітна буря / © Associated Press

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У п’ятницю, 25 липня, магнітна буря матиме К-індексу 3.7. Сьогодні активність Сонця буде помірною.

Про це стало відомо з даних Мeteoagent.

Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Спалахи, що відбулися на світилі практично не впливають на Землю.

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Магнітна буря 25 липня. Фото: Мeteoagent.

Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.

Нагадаємо, ми писали про чотири фази менструального циклу: особливості кожної з них, як вони впливають на настрій і самопочуття.