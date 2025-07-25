- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 41
- Час на прочитання
- 1 хв
Магнітна буря 25 липня: яка її потужність
Магнітна буря не буде потужною, але її вплив може бути відчутним.
У п’ятницю, 25 липня, магнітна буря матиме К-індексу 3.7. Сьогодні активність Сонця буде помірною.
Про це стало відомо з даних Мeteoagent.
Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на низькому рівні. Спалахи, що відбулися на світилі практично не впливають на Землю.
Магнітні бурі впливають на самопочуття та емоційний стан. Зокрема, може виникати головний біль, аритмія, з'являється агресія, тривога, втома, погіршується сон. Важливо у такі дні відмовитись від стимуляторів - на кшталт кави, гарно харчуватися, більше рухатися і стати достатню кількість часу.
Нагадаємо, ми писали про чотири фази менструального циклу: особливості кожної з них, як вони впливають на настрій і самопочуття.