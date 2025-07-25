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ТСН в социальных сетях

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Категория
Разное
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Магнитная буря 25 июля: какая ее мощность

Магнитная буря не будет сильна, но ее влияние может быть ощутимым.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © Associated Press

В пятницу, 25 июля, магнитная буря будет обладать К-индексом 3.7. Сегодня активность Солнца будет умеренной.

Об этом стало известно из данных Мeteoagent.

За последние 24 часа солнечная активность была на низком уровне. Произошедшие на светили вспышки практически не влияют на Землю.

Магнитная буря 25 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитная буря 25 июля. Фото: Meteoagent.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие и эмоциональное состояние. В частности, могут возникать головные боли, аритмия, появляется агрессия, тревога, усталость, ухудшается сон. Важно в такие дни отказаться от стимуляторов - типа кофе, хорошо питаться, больше двигаться и стать достаточное количество времени.

Напомним, мы писали о четырех фазах менструального цикла: особенностях каждой из них, как они влияют на настроение и самочувствие.

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Дата публикации
Количество просмотров
3435
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