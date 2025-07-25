Астролог назвал самые меркантильные знаки Зодиака

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Содержание Дева Козерог Рак

Но далеко не все ставят выгоду во главу угла, пренебрегая остальными жизненными и профессиональными факторами — на это способны только самые жадные. Астролог Людмила Булгакова назвала самые меркантильные знаки Зодиака.

Дева

Девы и пальцем не пошевелят, если не увидят выгоду для себя в том поступке, которые их попросят совершить, поэтому, прежде чем обратиться к ним за помощью, нужно подумать о том, чем их можно заинтересовать — если это удастся, они будут очень стараться, и сделают все возможное и невозможное.

Козерог

Козероги прагматичны по своей натуре, но это не значит, что в поисках выгоды они демонстрируют отсутствие положительных качеств и преследуют неблагородные цели в отношении других людей — в их действиях не бывает ничего личного, а если они могут чем-то помочь, то обязательно это сделают.

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Рак

Раки — хоть в это и трудно поверить — один из самых меркантильных знаков Зодиака. Несмотря на внешнюю ранимость и плаксивость, которые, казалось бы, предполагают полную бесхитростность, они никогда не упускают своего, заводя дружбу — и даже давая надежду на свою любовь тем, кто может быть им в чем-то полезен.

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