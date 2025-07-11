Найтривожніший день тижня: вчені виявили, коли зростає ризик тривалого стресу

«Понеділкова хандра» спричиняє тривалий стрес навіть у пенсіонерів

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Згідно з новим дослідженням, «понеділкова хандра» може бути набагато серйознішою проблемою, ніж здається. Вчені виявили, що вона спричиняє унікальний тривалий стрес в організмі, незалежно від робочого статусу людини, і може мати наслідки для здоров’я серця.

Про це повідомляє The Independent.

Дослідники, зокрема з Університету Гонконгу, проаналізували дані понад 3500 дорослих учасників Англійського поздовжнього дослідження старіння (ELSA). Вони виявили, що літні люди, які повідомляли про тривогу в понеділок, мали майже на 25% підвищений рівень гормону стресу кортизолу у зразках волосся, що вказує на кумулятивний вплив стресу протягом двох місяців, порівняно з тими, хто відчував тривогу в інші дні.

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Цей «тривожний понеділок» спостерігався як у працюючих людей, так і у пенсіонерів. Це вказує на глибокий зв’язок між початком робочого тижня та порушенням природної системи реакції організму на стрес, яка, як відомо, є однією з причин серцевих захворювань. Наприклад, саме з понеділками пов’язаний стрибок серцевих нападів майже на 20%.

«Збільшення серцево-судинних подій у понеділок навряд чи є випадковим явищем», — зауважили дослідники.

Вчені підозрюють, що ключову роль у цьому відіграє гіпоталамо-гіпофізарно-надниркова вісь (ГГНВ) організму, яка регулює гормон стресу кортизол. При хронічному підвищенні активності ГГНВ, як відомо, сприяє гіпертонії, резистентності до інсуліну та імунній дисфункції.

Попередні дослідження вказували на вищий рівень гормонів стресу у людей в будні дні порівняно з вихідними, але це останнє дослідження є першим, що визначає саме понеділок як унікальний фактор, що ініціює цей процес.

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«Для деяких літніх людей початок нового тижня викликає біологічний каскад, який триває місяцями. Це не стосується роботи — це про те, наскільки глибоко понеділки вкорінені в нашу фізіологію стресу, навіть після закінчення кар’єри», — сказав Тарані Чандола, один з авторів дослідження.

Дослідники сподіваються, що вивчення та усунення стресових факторів, пов’язаних саме з понеділком, може відкрити нові стратегії для боротьби з серцевими захворюваннями серед літніх людей.

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