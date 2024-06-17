Зачіски з крабиком на середнє та довге волосся: найкращі ідеї

Якщо не має часу чи бажання витрачати багато часу на різноманітні укладання, а на вулиці жарко, можна зробити просту, стильну зачіску за допомогою таких найзручніших аксесуарів як крабик. Розповідаємо про наймодніші варіанти укладання з цим аксесуаром.

Крабики — це шпильки різних розмірів за допомогою яких можна легко закріпити пасма та створити різноманітні образи. Шпильки крабики не тільки зручні, але й безпечні для здоров'я волосся, оскільки вони на відміну від резинок, якими ми закріплюємо хвіст або пучок, не так сильно їх травмують їх.

Пучок з крабиком

Перше, що спадає на думку, коли ми думаємо про крабик — це класичний пучок. Зберіть локони в середній хвіст і закрутіть його, починаючи з основи. Розташуйте кінці волосся таким чином, щоб вони дивилися вниз або вбік, і зафіксуйте за допомогою шпильки.

Пучок з крабиком

"Мальвіна" з крабом

Улюблену багатьма "Мальвіну" можна зафіксувати не лише гумкою, а й крабом. Зачіска, що дозволяє комбінувати розпущене волосся з прибраним назад, надає простору для стилізацій.

Зробити зачіску легко - для цього розділіть локони на дві частини, закріпіть крабиком на маківці тільки верхні пасма. Зачіска матиме романтичний вигляд, якщо укласти решту волосся недбалими локонами, злегка завивши пасма. Додати «романтичної» нотки також допоможе яскравий аксесуар у вигляді банта або квітки.

"Мальвінка" з крабіком

Косичка з крабиком

При середній довжині волосся вдасться зробити гарну коротку косу у французькому стилі. Розділіть волосся на дві зони і починайте плетіння з верхньої частини потилиці, поступово додаючи нові пасма до кожного перехльостування. Коли закінчите, використовуйте краб замість звичної гумки. Така зачіска точно протримається довгий час,чудово підійде для активного відпочинку.

Косичка з крабіком

Хвіст з крабиком

Ще одна ефектна зачіска, яку можна зробити за п'ять хвилин на довге волосся — це хвіст. Зберіть волосся, зафіксуйте його гумкою, закріпіть невеликий краб під гумкою, і вийде пишна зачіска.

Хвіст з крабиком

Джгутики з розпущеним волоссям та крабиком

Для зачіски знадобиться лише кілька маленьких гумок та крабик. Зроби проділ посередині, після чого збери пасма біля скронь. Потім закріпи гумки по всій довжині цих локонів і потягни в сторони кожну ланку, надаючи їй більшої форми. В кінці з'єднай пасма на потилиці за допомогою крабика. А для різноманітності зачіски можеш завити легкі локони.

Жгутики з крабиком

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