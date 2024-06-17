Окупанти можуть прорватися на оперативний простір під Авдіївкою – Bild

На Донеччині тривають бої за Новоселівку Першу та Сокіл.

Окупаційні війська Росії можуть вийти на оперативний простір на захід від Авдіївки Донецької області.

Про це пише аналітик Bild Юліан Рьопке.

За його даними, днями російські війська захопили села Новопокровське та Новоолександрівку на захід від Авдіївки. Нині тривають бої за Новоселівку Першу та Сокіл.

Він зазначив, що оборону на цій ділянці фронту тримає 47-а бригада ЗСУ. Далі на захід простягаються близько 5 км полів. Якщо ЗС РФ візьмуть ці села, можуть вийти на оперативний простір.

"Якщо Росії вдасться просунутися там, далі перед ними буде кілька кілометрів вільної території і вони можуть, хай і не легко, але відносно легше наступати, не борючись за кожен населений пункт", - зазначає Рьопке.

Нагадаємо, BILD писало про наближення РФ до "дороги життя" Покровськ-Костянтинівка – у чому небезпека.

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