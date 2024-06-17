До України суне спека: температура перевалить за +30 

У вівторок, 18 червня, в Україні буде тепло та сонячно.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Проте хвости атмосферних фронтів зумовлять завтра періодично дощ та грозу на Сумщині, Харківщині, Волині, Рівненщині та ввечері 18 червня на Чернігівщині, Житомирщині та Київщині. І все ж завтра в Україні буде багато сонця і скоріше без опадів, аніж серйозні дощі", - написала вона.

У вівторок очікується +26+31 градус, на Сумщині, Харківщині та Чернігівщині +23+26 градусів.

У Києві завтра переважно без опадів, хіба що ввечері у вівторок можливий дощ з грозою. Температура повітря протягом дня досягне +27 градусів.

"Тиждень буде теплим - до спеки, хіба що у четвер короткочасно похолоднішає на півночі, заході України", - додала вона.

Раніше ТСН.ua з'ясував, яка погода чекає на нас у червні.

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