Як смачно приготувати річкову рибу / © www.freepik.com/free-photo

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Багато господинь недооцінюють річкову рибу, вважаючи, що вона поступається за смаком дорогим морським сортам. Насправді правильно підібраний маринад здатен повністю змінити її смак: прибрати характерний запах болота, зробити м’ясо соковитим, ніжним та ароматним. Після такої підготовки короп, карась чи щука можуть стати справжньою окрасою навіть святкового столу.

Навіщо маринувати річкову рибу

Маринад виконує одразу кілька важливих функцій. Кислота нейтралізує специфічний запах, спеції насичують м’ясо ароматом, а сіль допомагає зберегти соковитість під час смаження чи запікання.

Крім того, правильно замаринована риба швидше готується, не пересихає і має більш насичений смак.

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Для приготування маринаду знадобляться:

сік половини лимона;

2 столові ложки натурального йогурту чи сметани;

2 зубчики часнику;

1 чайна ложка солодкої паприки;

дрібка меленого коріандру;

дрібка чорного перцю;

1 чайна ложка сушеного кропу або чебрецю;

сіль за смаком.

Часник подрібніть, змішайте з лимонним соком, кисломолочною основою та спеціями. Отриманою сумішшю ретельно натріть шматки риби зовні й усередині.

Скільки часу маринувати

Для невеликих шматків достатньо 30 хвилин. Якщо риба велика або ціла, краще залишити її в маринаді на півтори години в холодильнику.

Довше тримати не варто, адже лимонний сік може зробити структуру м’яса занадто пухкою.

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Як найкраще приготувати

Після маринування рибу можна:

запекти у духовці;

приготувати на мангалі;

обсмажити на пательні;

запекти у фользі з овочами.

Перед приготуванням не потрібно змивати маринад, достатньо лише прибрати його надлишки паперовим рушником.

Річкова риба чудово поєднується з паприкою, коріандром, кропом, чебрецем, розмарином, білим або чорним перцем. Також можна додати трохи цедри лимона — вона зробить аромат ще свіжішим.

Корисні поради

Якщо риба має виражений запах, перед маринуванням її можна на 15 хвилин замочити у холодній воді з кількома скибочками лимона. Це допоможе ще краще позбутися стороннього аромату.

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Не використовуйте занадто багато оцту, він перебиває природний смак риби й робить м’ясо жорсткішим.

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