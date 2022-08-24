Борис Джонсон у День Незалежності України прибув до Києва

Візит не був анонсований.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Києва.

Відео опублікував президент Володимир Зеленський.

"Радий вітати в День Незалежності великого друга України Бориса Джонсона. Борисе, дякую за безкомпромісну підтримку нашої країни з перших днів повномасштабної російської агресії, за стійке відстоювання інтересів України на міжнародній арені. Нашій державі пощастило мати такого друга!" - написав український президент.

Варто зазначити, що Борис Джонсон оголосив про надання Україні нового великого пакету військової допомоги на $63,7 млн, до якого увійдуть 850 мікродронів. У канцелярії очільника британського уряду зазначили, що новий пакет допомоги Лондона допоможе покращити можливості щодо дальнього виявлення цілей.

Водночас Володимир Зеленський вручив прем'єр-міністру Великої Британії орден Свободи за видатний особистий внесок у зміцнення українсько-британського промислового співробітництва та підтримання державного суверенітету і територіальної цілісності України.

Також Зеленський і Джонсон прогулялися центром столиці. У Мереж з'явилося відео, як лідери двох держав крокують Хрещатиком.

Раніше повідомлялося, що, сьогодні, 24 серпня, до Києва з офіційним візитом також приїхав міністр закордонних справ Португалії Жуан Кравіньйо.

Нагадаємо, День Незалежності в Україні відзначають 24 серпня. А за день до цього святкують День прапора.

Читайте також: