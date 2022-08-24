Борис Джонсон в День Независимости Украины прибыл в Киев

Визит не был анонсирован.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев.
Видео опубликовал президент Владимир Зеленский.
"Рад приветствовать в День Независимости великого друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству повезло иметь такого друга!", — написал украинский президент.
Стоит отметить, что Борис Джонсон объявил о предоставлении Украине нового крупного пакета военной помощи на $63,7 млн, в который войдут 850 микродронов. В канцелярии главы британского правительства отметили, что новый пакет помощи Лондона поможет улучшить возможности дальнего обнаружения целей.
В то же время Владимир Зеленский вручил премьер-министру Великобритании орден Свободы за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-британского промышленного сотрудничества и поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.
Также Зеленский и Джонсон прогулялись по центру столицы. В Сети появилось видео, как лидеры двух государств идут по Крещатику.
Ранее сообщалось, что сегодня, 24 августа, в Киев с официальным визитом также приехал министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо.
Напомним, День Независимости в Украине отмечается 24 августа. А за день до этого празднуют День Флага.
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