Борис Джонсон в День Независимости Украины прибыл в Киев

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Киев.

Видео опубликовал президент Владимир Зеленский.

"Рад приветствовать в День Независимости великого друга Украины Бориса Джонсона. Борис, спасибо за бескомпромиссную поддержку нашей страны с первых дней полномасштабной российской агрессии, за стойкое отстаивание интересов Украины на международной арене! Нашему государству повезло иметь такого друга!", — написал украинский президент.

Стоит отметить, что Борис Джонсон объявил о предоставлении Украине нового крупного пакета военной помощи на $63,7 млн, в который войдут 850 микродронов. В канцелярии главы британского правительства отметили, что новый пакет помощи Лондона поможет улучшить возможности дальнего обнаружения целей.

В то же время Владимир Зеленский вручил премьер-министру Великобритании орден Свободы за выдающийся личный вклад в укрепление украинско-британского промышленного сотрудничества и поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Зеленский и Джонсон прогулялись по центру столицы. В Сети появилось видео, как лидеры двух государств идут по Крещатику.

Ранее сообщалось, что сегодня, 24 августа, в Киев с официальным визитом также приехал министр иностранных дел Португалии Жуан Кравиньо.

Напомним, День Независимости в Украине отмечается 24 августа. А за день до этого празднуют День Флага.

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