Чому Трамп може відмовитися від України: нетерплячість чи гра на межі - The Times

Президент США Дональд Трамп / © Getty Images

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Президент США Дональд Трамп може найближчим часом вийти з мирних переговорів щодо припинення війни в Україні, якщо не побачить реального прогресу з боку Кремля. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, зазначивши, що «Трамп не чекатиме вічно».

Про це пише The Times..

Відомо, що ще після вступу на посаду Трамп обіцяв зупинити війну до Великодня та призначив відповідальним за переговори свого союзника Стіва Віткоффа — бізнесмена та спецпредставника США на Близькому Сході. Однак реальних зрушень за три місяці досягти не вдалося. Президент РФ Володимир Путін затягує процес, а нещодавно його речник повідомив про завершення тимчасового перемир’я, яке стосувалося обстрілів енергетичної інфраструктури України.

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На цьому фоні зростає невдоволення Трампа діями Києва. Під час зустрічі з Джорджею Мелоні президент США заявив, що не задоволений ні Зеленським, ні іншими учасниками процесу. Він також публічно звинувачував Україну у «початку війни», хоча пізніше частково відкотився від своїх слів.

Тим часом США тимчасово припинили передачу розвідданих Україні, що одразу позначилося на здатності ЗСУ захищатися від ракетних атак. Запаси систем ППО Patriot стрімко зменшуються, а нових поставок поки не передбачено.

Якщо Трамп справді вирішить згорнути переговори, це може серйозно вдарити по позиціях України на фронті, адже Кремль посилює обстріли і розраховує на військові успіхи вже цьогоріч.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Трамп може зірвати перемовини, а його команда — не готова запропонувати альтернативу.