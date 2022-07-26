COVID-19 у Байдена: лікар розповів про стан президента США

Наразі симптоми COVID-19 у Байдена практично зникли.

Про це розповив лікар американського лідера Кевін О'Коннор, лист якого опублікував Білий дім 26 липня.

Так, за словами медика, пульс, тиск, частота дихання і температура президента США є абсолютно нормальними, а сатурація – відмінна для людини, яка перебуває у закритому приміщенні.

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О'Коннор водночас повідомив, що Байден надалі перебуває в ізоляції.

"Президент почувається досить добре, щоб відновити режим фізичних вправ", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 липня стало відомо, що Байден отримав позитивний тест на коронавірус.

Після цього в Офісі президента України спростували чутки, що президент США міг підхопити COVID-19 від когось із делегації під час зустрічі з Оленою Зеленською.

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