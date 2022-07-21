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Байден захворів на коронавірус: у Білому домі розповіли про самопочуття лідера США

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Байден захворів на коронавірус: у Білому домі розповіли про самопочуття лідера США

Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден отримав позитивний тест на коронавірус.

В адміністарції президента США зазначили, що Байден має легкі симптоми хвороби. Він перебуватиме на самоізоляці у Білому домі та продовжуватиме повністю виконувати всі свої обов’язки. 

Про це повідомляєтья на сайті Білого дому.

"Сьогодні вранці президент Байден дав позитивний тест на COVID-19. Він повністю вакцинований і двічі ревакцинований, і відчуває дуже легкі симптоми. Він почав приймати Paxlovid. Відповідно до вказівок Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC), він буде ізолюваний в Білому домі та продовжуватиме повністю виконувати всі свої обов’язки протягом цього часу. Сьогодні вранці він спілкувався по телефону з членами персоналу Білого дому та візьме участь у запланованих зустрічах у Білому домі сьогодні вранці по телефону та через Zoom із резиденції", - йдеться у заяві.

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