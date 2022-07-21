Прем’єр-міністр Італії вдруге подав у відставку

Напередодні Сенат висловив довіру очільнику уряду, але це не змінило намірів Драґі піти у відставку.

Сьогодні, 21 липня, прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі вдруге подав у відставку з посади голови уряду.

Як пише La Stampa, Драґі вранці зробив коротку заяву для членів Палати депутатів, верхньої палати парламенту Італії.

"На тлі вчорашніх подій у Сенаті, прошу перервати засідання, я маю намір вирушити до Квіринальського палацу та повідомити про свої рішення, – сказав він.

Після цього прем'єр вирушив на зустріч із президентом Серджіо Маттареллою. Перемовини тривали близько пів години.

В офісі президента Італії заявили, що Серджо Маттарелла взяв до відома рішення Драгі про відставку. Водночас уряд залишається при владі для вирішення поточних питань.

Нагадаємо, напередондні, 20 липня, Сенат висловив довіру прем'єр-міністру Італії Маріо Драґі, який хотів піти у відставку.

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