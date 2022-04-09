Дезінформаційний дайджест: головні фейки доби

Росія продовжує використовувати фейки та маніпуляції у своїй роботі.

Експерти Центру протидії дезінформації при РНБО України зібрали добірку фейків, маніпуляцій та дезінформаційних вкидів, що ворог продукував протягом 08 квітня 2022 року.

Попри те, що російські ОТРК "Точка-У" з маркуванням "V" часто фіксувалися в білорусі, пропагандисти повідомляють, що "Точка-У" давно не перебуває на озброєнні армії Росії. Таким чином РФ прагне нав’язати світу тезу "Україна сама себе обстрілює" . Застерігаємо, що це – фейк.

. Застерігаємо, що це – фейк. Постійний представник РФ при ООН Геннадій Гатилов наголосив, що "РФ має факти шантажування США інших країн для ухвалення резолюції про виключення РФ з Ради ООН з прав людини". Так, РФ прагне поставити під сумнів результати голосування щодо цього питання, але це теж фейк.

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Також Дмитро Медведєв заявив, що "санкції проти РФ зруйнують світовий порядок та спричинять подальший колапс усіх міжнародних інституцій». Також він повідомив, що санкції кваліфікуються як форма гібридної війни проти РФ. Проте це – маніпуляція.

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