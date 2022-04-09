Дезинформационный дайджест: главные фейки суток

Россия продолжает использовать фейки и манипуляции в своей работе.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 08 апреля 2022 года.

Несмотря на то, что российские ОТРК "Точка-У" с маркировкой "V" часто фиксировались в белорусе, пропагандисты сообщают, что "Точка-У" давно не находится на вооружении армии России. Таким образом РФ стремится навязать миру тезис "Украина сама себя обстреливает" . Предостерегаем, что это фейк.

. Предостерегаем, что это фейк. Постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатылов подчеркнул, что "РФ имеет факты шантажирования США других стран для принятия резолюции об исключении РФ из Совета ООН по правам человека". Да, РФ стремится поставить под сомнение результаты голосования по этому вопросу, но это тоже фейк.

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Также Дмитрий Медведев заявил, что "санкции против РФ разрушат мировой порядок и повлекут за собой дальнейший коллапс всех международных институций". Также он сообщил, что санкции квалифицируются как форма гибридной войны против РФ. Однако это – манипуляция.

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