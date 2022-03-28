Хакеры Anonymous "слили" документ минобороны РФ с приказом снимать фейковые видео "издевательств над пленными РФ"

Хакеры Anonymous "слили" документ минобороны РФ с приказом снимать фейковые видео "издевательств над пленными РФ"

Указ издал не Шойгу, а временный исполняющий обязанности министра обороны РФ.

Хакеры Anonymous "слили" документ минобороны РФ с приказом снимать фейковые видео об "издевательстве военными ВСУ над пленными РФ".

Об этом Anonymous сообщил в Twitter.

" Из России просочился документ с целью которого есть снять пропагандистские видео по дискредитации отношения украинских военных к военнопленным РФ", — говорится в сообщении.

Примечательно, что документ издал не министр обороны РФ Шойгу, а "временный исполняющий обязанности министра обороны РФ" генерал Булгаков.

Leaked document from Russia with order to film propaganda videos in order to discredit the attitude of Russian forces to POWs pic.twitter.com/OofICo21QQ — Anonymous (@YourAnonNews) March 28, 2022

Напомним, поддержка всего мира Украине ежедневно растет и крепнет. Каждый день люди из всех уголков планеты не устают и выходят на мирные акции против военной агрессии России.

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