Жене Анатолича угрожают россияне: Юла послала их вслед за кораблем

Избраннице шоумена угрожают, что она будет якобы будет отвечать перед законами РФ.

Жене украинского телеведущего Анатолия Анатолича – Юле – начали угрожать россияне из-за того, что активно говорит о том, что сейчас происходит в Украине.

Избранница шоумена опубликовал переписку с российским пользователем Telegram, где враг ей пишет, что она нарушает законы России, поэтому будет наказанной.

Юла же не была многословной, а ответила россиянину коротко и метко: "Русский военный корабль иди нах*й".

"Смелая. Свободная. Независимая. А еще гордо себя назову бендеровкой, националисткой и влюбленной в свою страну и народ. Не той шлет ваши сообщения", — отметила Юла.

Вместе с тем жена шоумена возмутилась из-за россиян, которые молчат о войне и поддерживают преступные действия правительства РФ.

"Это как рашисты пугают своих же людей. Десятки боятся одного полицейского. Тысячи боятся сообщений. Миллионы боятся телевизора. Как в этом можно жить? Ни мысли. Ни ума. Ни свободы выбора", — возмутилась Юла.

Напомним, россияне угрожают многим украинским знаменитостям. Недавно Потап поделился очередной перепиской с врагом, который написал ему с русского номера.

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