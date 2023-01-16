До Києва прибув чинний очільник ОБСЄ

Перед візитом до України він рішуче засудив російські ракетні атаки по місту Дніпро.

Очільник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі 16 січня прибув до Києва.

Про це він повідомив у Twitter.

"Після дев'яти годин у потягу ми прибули до Києва. Розраховую на продуктивні зустрічі з українськими лідерами з метою обговорення шляхів для зміцнення безпеки і стабільності в регіоні і надання допомоги людям на місцях", - написав Османі.

Він також опублікував світлини своєї подорожі потягом "Укрзалізниці".

After a nine hour long trip by train, we arrived in Kyiv. Looking forward to productive meetings with Ukrainian leaders to discuss ways to strengthen security and stability in the region and helping people on the ground. #ItsAboutPeople #OSCE2023 pic.twitter.com/bpUw5lCZ5s — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Нагадаємо, від 1 січня 2023 року Північна Македонія перейняла від Польщі головування в ОБСЄ. Припинення війни Росії проти України є головним пріоритетом для цієї країни в рамках головування впродовж усього 2023 року.

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