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До Києва прибув чинний очільник ОБСЄ

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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До Києва прибув чинний очільник ОБСЄ

Фото: із соцмереж

Перед візитом до України він рішуче засудив російські ракетні атаки по місту Дніпро.

Очільник Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ), міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі 16 січня прибув до Києва.

Про це він повідомив у Twitter.

"Після дев'яти годин у потягу ми прибули до Києва. Розраховую на продуктивні зустрічі з українськими лідерами з метою обговорення шляхів для зміцнення безпеки і стабільності в регіоні і надання допомоги людям на місцях", - написав Османі.

Він також опублікував світлини своєї подорожі потягом "Укрзалізниці".

Нагадаємо, від 1 січня 2023 року Північна Македонія перейняла від Польщі головування в ОБСЄ. Припинення війни Росії проти України є головним пріоритетом для цієї країни в рамках головування впродовж усього 2023 року.

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Дата публікації
Перегляди
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