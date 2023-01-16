В Киев прибыл действующий глава ОБСЕ

Перед визитом в Украину он решительно осудил российские ракетные атаки по городу Днепр.

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 16 января прибыл в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter.

"После девяти часов в поезде мы прибыли в Киев. Рассчитываю на продуктивные встречи с украинскими лидерами с целью обсуждения путей по укреплению безопасности и стабильности в регионе и оказанию помощи людям на местах", — написал Османи.

Он также опубликовал фотографии своего путешествия на поезде "Укрзализныци".

После небольшого времени долгосрочный трамп по трану, мы приехали в Киев. Позиція на productive meetings s Russian leaders to discuss ways k strengthen security and stability in the region and helping people on the ground. #ItsAboutPeople #OSCE2023 pic.twitter.com/bpUw5lCZ5s — Bujar Osmani (@Bujar_O) January 16, 2023

Напомним, с 1 января 2023 года Северная Македония приняла от Польши председательство в ОБСЕ. Прекращение войны России против Украины является главным приоритетом этой страны в рамках председательства на протяжении всего 2023 года.

Читайте также: