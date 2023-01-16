Категория
Политика
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Киев прибыл действующий глава ОБСЕ

Автор
Ирина ЗагородняяИрина Загородняя
Дата публикации
Просмотры
575
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Киев прибыл действующий глава ОБСЕ

Фото: из соцсетей

Перед визитом в Украину он решительно осудил российские ракетные атаки по городу Днепр.

Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи 16 января прибыл в Киев.

Об этом он сообщил в Twitter.

"После девяти часов в поезде мы прибыли в Киев. Рассчитываю на продуктивные встречи с украинскими лидерами с целью обсуждения путей по укреплению безопасности и стабильности в регионе и оказанию помощи людям на местах", — написал Османи.

Он также опубликовал фотографии своего путешествия на поезде "Укрзализныци".

Напомним, с 1 января 2023 года Северная Македония приняла от Польши председательство в ОБСЕ. Прекращение войны России против Украины является главным приоритетом этой страны в рамках председательства на протяжении всего 2023 года.

Читайте также:

Как очередной ракетный удар России скажется на работе энергосистемы страны – Максим Белявский.

Как очередной ракетный удар России скажется на работе энергосистемы страны – Максим Белявский.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
575
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация