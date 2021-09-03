Формальні обставини для розпуску Ради існують – Стефанчук

Парламент поки продовжує працювати.
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що є формальні обставини для розпуску парламенту, однак цього поки ніхто не збирається робити.
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
За словами Стефанчука, розпуск Верховної Ради та зміна уряду – це крайні межі.
"Формальні обставини існували та існують. Але питання в тому, воно буде здійснено, чи ні; воно вигідно чи ні. Президент чітко дав зрозуміти, що поки парламент, уряд, Офіс президента виконують програму президента, ми існуватимемо як єдина команда. Якщо ні... для нього пріоритет - ідея, час якої настав", - сказав він.
Він додав, що зараз не бачить передумов для розпуску парламенту: "Мені здається, що це правильний підхід – не суб'єктивізуватись на тих чи інших питаннях, а виключно поставити в основу ефективну діяльність і досягнення цілей і чітких параметрів".
Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що наразі немає сенсу в розпуску парламенту.