"Немає сенсу": Зеленський висловився про розпуск парламенту

За словами президента, наразі країні потрібна стабільність.

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі немає сенсу в розпуску парламенту.

Таку думку він висловив під час прес-конференції на саміті "Україна 30".

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За словами президента, наразі країні потрібна стабільність.

"Все повинно бути регульовано на законодавчому рівні. Я вважаю, розпускати Раду немає сьогодні сенсу з точки зору стабільності насамперед. Якщо депутати працюють - все прекрасно, а якщо не будуть працювати - не буде сенсу в Раді", наголосив Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський під час інавгураційної промови в стінах парламенту заявив, що розпускає Верховну Раду. 21 травня на сайті президента було опубліковано указ № 303/2019 про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів на 21 липня 2019 року.

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