"Нет смысла": Зеленский высказался о роспуске парламента

По словам президента, сейчас стране нужна стабильность.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока нет смысла в роспуске парламента.

Такое мнение он высказал во время пресс-конференции на саммите "Украина 30".

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По словам президента, сейчас стране нужна стабильность.

"Все должно быть регулировано на законодательном уровне. Я считаю, распускать Раду нет сегодня смысла с точки зрения стабильности первую очередь. Если депутаты работают — все прекрасно, а если не будут работать — не будет смысла в Раде", подчеркнул Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи в стенах парламента заявил, что распускает Верховную Раду. 21 мая на сайте президента был опубликован указ № 303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.

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