"Нет смысла": Зеленский высказался о роспуске парламента

По словам президента, сейчас стране нужна стабильность.
Президент Владимир Зеленский заявил, что пока нет смысла в роспуске парламента.
Такое мнение он высказал во время пресс-конференции на саммите "Украина 30".
По словам президента, сейчас стране нужна стабильность.
"Все должно быть регулировано на законодательном уровне. Я считаю, распускать Раду нет сегодня смысла с точки зрения стабильности первую очередь. Если депутаты работают — все прекрасно, а если не будут работать — не будет смысла в Раде", подчеркнул Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурационной речи в стенах парламента заявил, что распускает Верховную Раду. 21 мая на сайте президента был опубликован указ № 303/2019 о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля 2019 года.