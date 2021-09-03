Польських копів, яких підозрюють у вбивстві українця, звільнили

МЗС докладає зусиль, щоб всі винні були притягнуті до відповідальності.

Двох поліцейських звільнили, а чотирьох – відсторонили – такі наслідки публікації, яку оприлюднила польська "Газета Виборча", де йшлося про катування українця правоохоронцями.

Про це йдеться в ТСН.12.00.

За даними видання, 25-річного Дмитра Никифоренка наприкінці липня насмерть забили поліцейські у Вроцлаві. Чоловік повертався з роботи, ніби-то напідпитку. Його затримали і доправили до витверезника.

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За даними журналістів, Дмитро не поводився агресивно, але на нього накинулися шестеро копів, гамселили кулаками, кийком і душили, притискаючи голову українця до підлоги коліном. Це тривало півгодини і серце Дмитра не витримало. Лікарі намагалися його реанімувати, але не змогли.

Розслідування смерті українця триває. Українські дипломати кажуть, стежать за перебігом слідства.

«У Вроцлаві зараз перебуває український консул для ознайомлення із ходом розслідування. Очікуємо також від окружної прокуратури міста Свидниця, яка здійснює процесуальне керівництво справою, результатів судово-медичних експертиз. Одна із версій слідства – перевищення повноважень працівниками поліції. Докладемо максимальних зусиль, аби всі обставини смерті нашого громадянина були з’ясовані, а винні були притягнуті до відповідальності», - зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.

Новини світу: польські правоохоронці закатували 25-річного українця

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