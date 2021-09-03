Польских копов, которых подозревают в убийстве украинца, уволили

МИД прилагает усилия, чтобы все виновные были привлечены к ответственности.

Двух полицейских уволили, а четырех — отстранили — таковы последствия публикации, которую обнародовала польская "Газета Выборча", где речь шла о пытках украинца правоохранителями.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

По данным издания, 25-летнего Дмитрия Никифоренко конце июля насмерть забили полицейские во Вроцлаве. Мужчина возвращался с работы, якобы пьян. Его задержали и доставили в вытрезвитель.

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По данным журналистов, Дмитрий не вел себя агрессивно, но на него набросились шесть копов, били кулаками, дубинкой и душили, прижимая голову к полу коленом. Это продолжалось полчаса и сердце Дмитрия не выдержало. Врачи пытались его реанимировать, но не смогли.

Расследование смерти украинском продолжается. Украинские дипломаты говорят, следят за ходом следствия.

«Во Вроцлаве сейчас находится украинский консул для ознакомления с ходом расследования. Ожидаем также от окружной прокуратуры города Свидница, которая осуществляет процессуальное руководство делом, результатов судебно-медицинских экспертиз. Одна из версий следствия — превышение полномочий работниками полиции. Приложим максимальные усилия, чтобы все обстоятельства смерти нашего гражданина были выяснены, а виновные были привлечены к ответственности», — отметил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

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