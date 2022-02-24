Гримчака засудили до 10 років в'язниці: подробиці

Ексзаступника міністра було взято під варту у залі суду.

Вищий антикорупційний суд засудив ексзаступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Про це йдеться у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у Facebook.

"Розглянувши матеріали кримінального провадження та заслухавши доводи сторін, суд визнав вказану особу винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 ("шахрайство"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 ("підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище") Кримінального кодексу України та призначив покарання у виді 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - йдеться у повідомленні.

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Також суд змінив запобіжний захід на тримання під вартою до набрання вироком законної сили. Ексзаступника міністра було взято під варту у залі суду.

Крім того, ВАКС задовольнив цивільний позов прокурора САП про стягнення з вказаної особи майже 980 тис. гривень майнової шкоди. Разом з тим, судом додатково стягнуто з ексзаступника міністра ще 200 тис. гривень судових витрат.

facebook.com/sap.gov.ua

"Вирок Вищого антикорупційного суду може бути оскаржений упродовж 30 днів з дня його проголошення в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду", - резюмують в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 14 серпня 2019 року співробітники СБУ та НАБУ затримали на частині хабаря в 480 тис. доларів США Юрія Гримчака. У ГПУ кажуть, що справа стосується хабаря за вплив на суд та Мінкультури. Загальна сума хабаря мала бути 1,1 млн доларів.

Крім того, у ЗМІ з'явилась інформація, що Гримчака затримали з його нібито "помічником". У нього на місці затримання знайшли відповідні візитівки. Утім в МінТОТ згодом заявили, що справа із затриманням та хабарем не стосується діяльності їхнього відомства. А посади помічника заступника міністра в них узагалі немає. Затриманим виявився шуряк Гримчака Ігор Овдієнко. За словами адвокатки Гримчака, у її підзахисного правоохоронці вилучили власні кошти. А замість пів мільйона доларів "були календарики".

Суд пристав на бік обвинувачення та ухвалив заарештувати Гримчака строком на 60 днів. Водночас йому призначено меншу заставу, ніж хотіла прокуратура – 6 млн грн замість 12,5 млн грн. Згодом запобіжний захід суд подовжив: спочатку звільнив з-під варти і відправив на цілодобовий домашній арешт, а потім — на нічний.

У травні 2020 року НАБУ закрило кримінальне провадження проти ексзаступника міністра з питань ТОТ Юрія Гримчака стосовно можливого внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. Водночас у НАБУ запевнили, що Гримчак як і раніше має статус підозрюваного у шахрайстві та підбурюванні до надання неправомірної вигоди.

Детальніше про те, як і за що затримали Юрія Гримчака - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Суд обрав запобіжний захід шурину заступника міністра Гримчака