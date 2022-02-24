Гримчака приговорили к 10 годам тюрьмы: подробности

Экс-замминистра был взят под стражу в зале суда.

Высший антикоррупционный суд приговорил экс-замминистра временно оккупированных территорий Юрия Гримчака к 10 годам заключения с конфискацией имущества.

Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

"Рассмотрев материалы уголовного производства и заслушав доводы сторон, суд признал указанное лицо виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 ("мошенничество"); ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст.27, ч. 2 ст.15, ч. 4 ст.369 ("подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам, занимающим ответственное и особо ответственное положение") Уголовного кодекса Украины наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества", — говорится в сообщении.

Также суд изменил меру пресечения на содержание под стражей до вступления приговора в законную силу. Экс-замминистра был взят под стражу в зале суда.

Кроме того, ВАКС удовлетворил гражданский иск прокурора САП об удержании с указанного лица почти 980 тыс. гривен имущественного ущерба. Вместе с тем судом дополнительно взыскано с экс-замминистра еще 200 тыс. гривен судебных издержек.

facebook.com/sap.gov.ua

"Приговор Высшего антикоррупционного суда может быть обжалован в течение 30 дней со дня его провозглашения в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда", – резюмируют в сообщении.

Напомним, вечером 14 августа 2019 сотрудники СБУ и НАБУ задержали на части взятки в 480 тыс. долларов США Юрия Гримчака. В ГПУ говорят, что дело касается взятки за влияние на суд и Минкультуры. Общая сумма взятки должна быть 1,1 млн долларов.

Кроме того, в СМИ появилась информация, что Гримчака задержали с его якобы "помощником". У него на месте задержания были обнаружены соответствующие визитки. Впрочем, в МинТОТ впоследствии заявили, что дело с задержанием и взяткой не касается деятельности их ведомства. А должности помощника замминистра у них вообще нет. Задержанным оказался шуряк Грымчака Игорь Овдиенко. По словам адвоката Грымчака, у ее подзащитного правоохранители изъяли собственные средства. А вместо полумиллиона долларов "были календарики".

Суд принял сторону обвинения и постановил арестовать Гримчака сроком на 60 дней. В то же время ему назначен меньший залог, чем хотела прокуратура – 6 млн. грн. вместо 12,5 млн. грн. Впоследствии меру пресечения суд продлил: сначала освободил из-под стражи и отправил на круглосуточный домашний арест, а затем — на ночной.

В мае 2020 года НАБУ закрыло уголовное производство против экс-замминистра по вопросам ВТО Юрия Гримчака относительно возможного внесения недостоверных сведений в е-декларации. В то же время в НАБУ заверили, что у Грымчака по-прежнему статус подозреваемого в мошенничестве и подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды.

Детальнее о том, как и за что задержали Юрия Гримчака — читайте в материале ТСН.ua.

Суд избрал меру пресечения шурину заместителя министра Грымчака