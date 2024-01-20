Канада й надалі підтримуватиме Україну - Фріланд

Україна може розраховувати надалі непохитну підтримку Канади.

Про це на власній сторінці у соцмережі Х повідомила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд.

“Відважні українці воюють за свою демократію та свободу, але вони також стоять на передовій, б’ючись за усіх нас. Канадці продовжать підтримувати Україну на тлі російського незаконного вторгнення”, - підкреслила Фріланд.

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Нагадаємо, торік президент України Володимир Зеленський прибув із неанонсованим візитом до Канади. Лідер зустрівся з прем'єр-міністром Джастіном Трюдо в Оттаві та членами уряду. Крім того, він виступив у парламенті країни.

Серед іншого, головнокомандувач закликав посилити допомогу Україні.

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