Канада и дальше будет поддерживать Украину — Фриланд

Украинцы воюют за демократию.
Украина может рассчитывать в дальнейшем на непоколебимую поддержку Канады.
Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.
«Отважные украинцы воюют за свою демократию и свободу, но они тоже стоят на передовой, сражаясь за всех нас. Канадцы продолжат поддерживать Украину на фоне российского незаконного вторжения”, — подчеркнула Фриланд.
Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. Лидер встретился с премьер-министром Джастином Трюдо в Оттаве и членами правительства. Кроме того, он выступил в парламенте.
Среди прочего главнокомандующий призвал усилить помощь Украине.
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