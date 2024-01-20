Канада и дальше будет поддерживать Украину — Фриланд

Украина может рассчитывать в дальнейшем на непоколебимую поддержку Канады.

Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила вице-премьер-министр Канады Христя Фриланд.

«Отважные украинцы воюют за свою демократию и свободу, но они тоже стоят на передовой, сражаясь за всех нас. Канадцы продолжат поддерживать Украину на фоне российского незаконного вторжения”, — подчеркнула Фриланд.

Также читайте Канада призвала США ускорить передачу Украине ПВО NASAMS

Напомним, в прошлом году президент Украины Владимир Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Канаду. Лидер встретился с премьер-министром Джастином Трюдо в Оттаве и членами правительства. Кроме того, он выступил в парламенте.

Среди прочего главнокомандующий призвал усилить помощь Украине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.