Астрологический прогноз на 20 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: на успех запрограммированы только те дела, которые имеют целью созидание, от любого разрушения необходимо отказаться.

Символ дня: Родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: янтарный, медовый, шафранный.

Счастливые камни дня: янтарь (дарит здоровье и счастье), уваровит (будит интуицию, пробуждает интеллектуальные способности), сардоникс (защищает от предательств и супружеской неверности).

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и протекают быстро, особенно, если вовремя обратиться за помощью к врачу и без промедления начать лечение.

Питание дня: от диет, поста и голодания нужно отказаться.

Стрижка дня: для стрижки день опасен – не стоит отправляться в парикмахерскую.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают яркими и приятными – они позволяют организму отдохнуть и набраться моральных и физических сил.

Табу дня: нельзя отправляться в поездки.

Цитата дня: «Действие объединяет. Слова разъединяют» (Брет Истон Эллис).

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