Астрологічний прогноз на 20 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: на успіх запрограмовані лише ті справи, які мають на меті творення, від будь-якої руйнації необхідно відмовитися.

Символ дня: Джерело.

Стихія дня Вода.

Щасливе число дня: 1.

Щасливий колір дня: бурштиновий, медовий, шафрановий.

Щасливі камені дня: бурштин (дарує здоров'я та щастя), уваровит (будить інтуїцію, пробуджує інтелектуальні здібності), сардонікс (захищає від зрад та подружньої невірності).

За яку частину тіла відповідає: кістки грудного відділу.

Хвороби дня: хвороби, що розпочалися цього дня, перебігають у легкій формі та швидко, особливо, якщо вчасно звернутися за допомогою до лікаря та негайно розпочати лікування.

Харчування дня: від дієт, посту та голодування потрібно відмовитися.

Стрижка дня: для стрижки день небезпечний – не варто вирушати до перукарні.

Магія та містика дня: можна читати змови на залучення талану у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають яскравими та приємними – вони дозволяють організму відпочити та набратися моральних та фізичних сил.

Табу дня: не можна вирушати у поїздки.

Цитата дня: «Дія об'єднує. Слова роз'єднують» (Брет Істон Елліс).

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