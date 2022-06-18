Мішель анонсував, коли саме обговорять питання надання Україні статусу кандидата у ЄС

Мішель анонсував, коли саме обговорять питання надання Україні статусу кандидата у ЄС

Президент Європейської ради Шарль Мішель анонсував, що питання надання Україні статусу кандидата в члени Європейського союзу буде включено до порядку денного майбутнього саміту, який відбудеться 23-24 червня у Брюсселі.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter. «Статус кандидата буде включений до порядку денного Європейської ради наступного тижня. Зателефонував президенту Зеленському, щоб повідомити його про подальші дії. Ми єдині з народом України у солідарності та у нашому спільному майбутньому», — написав президент Євроради.

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, коментуючи свою телефонну розмову із Зеленським, написала на своїй сторінці у сервісі мікроблогів Twitter, що її «дуже торкнулися теплих слів президента України у зв'язку з нашою рекомендацією надати Україні статус кандидата».

"Українці можуть розраховувати на Європейську комісію в її постійній підтримці на шляху до Європейського Союзу", — резюмувала вона.

Нагадаємо, Єврокомісія офіційно пропонує надати Україні статусу кандидата в члени ЄС.

Остаточне рішення Євроради щодо надання Україні статусу кандидата у членство в ЄС очікується 23-24 червня. 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України у Європейському Союзі. Київ заповнив та передав Єврокомісії дві частини опитувальника, що було необхідним кроком для надання статусу кандидата у членство в ЄС.

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