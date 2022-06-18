Стало відомо, яку структуру очолить Верещук

Кабінет Міністрів України утворив Координаційний штаб з питань захисту прав осіб, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією проти України, а також затвердив положення про нього.
Про це пише Урядовий портал.
Мінреінтеграції розробило проєкт відповідного рішення Уряду, що було розглянуте і ухвалене на засіданні 17 червня.
Головою Координаційного штабу визначено Віцепрем'єр-міністр – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірину Верещук. До складу штабу увійшли уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олег Котенко, представники центральних органів виконавчої влади, силових структур та інші.
Основними завданнями Координаційного штабу є сприяння діяльності щодо захисту прав депортованих між усіма зацікавленими сторонами, а також визначення шляхів і способів розв'язання проблемних питань щодо таких осіб.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що окупанти продовжують примусову інтеграцію українських дітей у російський простір.
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