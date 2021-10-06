Президент Німеччини прибув до України

Німецький лідер зустрінеться з президентом Зеленським.

Президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр прибув до Києва у середу, 6 жовтня.

Про це повідомила пресслужба посольства Німеччини в Україні.

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"Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибув до Києва", - повідомили у посольстві.

У німецького лідера запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Також у Штайнмаєра запланована розмова з колегою з Ізраїлю Іцхаком Герцогом.

Крім того, сьогоді німецький президент відвідає Корюківку, щоб вшанувати пам'ять жертв трагедії 1943 року, а також Бабин Яр.

Як повідомлялося, 22 серпня канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до України з офіційним прощальним візитом. Вона отримала від президента України Володимира Зеленського орден Свободи. Це – найвища державна нагорода, яку вручають за утвердження суверенітету України – українцям, іноземцям та особам без громадянства.

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