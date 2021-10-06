Президент Германии прибыл в Украину

Немецкий лидер встретится с президентом Зеленским.

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев в среду, 6 октября.

Об этом сообщила пресс-служба посольства Германии в Украине.

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"Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Киев", — сообщили в посольстве.

У немецкого лидера запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Также в Штайнмайера запланирована беседа с коллегой из Израиля Ицхаком Герцогом.

Кроме того, сегоди немецкий президент посетит Корюковку, чтобы почтить память жертв трагедии 1943 года, а также Бабий Яр.

Как сообщалось, 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Украину с официальным прощальным визитом. Она получила от президента Украины Владимира Зеленского орден Свободы. Это — высшая государственная награда, которая вручается за утверждение суверенитета Украины — Украинский, иностранцам и лицам без гражданства.

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