Президент Германии приедет в Украину

Официальным визит состоится 6 октября.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет в Украину.

Об этом сообщила канцелярия немецкого главы государства.

Официальным визит в Киев состоится в октябре. "Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.

Немецкий лидер приедет в Украину вместе с женой Эльке Бюденбендер. Супруги примут участие в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Кроме того, Штайнмайер встретится с украинскими политиками и чиновниками. С какими именно, канцелярия пока не сообщает.

Как сообщалось, 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Украину с официальным прощальным визитом. Она получила от президента Украины Владимира Зеленского орден Свободы. Это — высшая государственная награда, которая вручается за утверждение суверенитета Украины — Украинский, иностранцам и лицам без гражданства.

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