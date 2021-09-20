Президент Германии приедет в Украину

Официальным визит состоится 6 октября.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прибудет в Украину.
Об этом сообщила канцелярия немецкого главы государства.
Официальным визит в Киев состоится в октябре. "Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского", — говорится в сообщении.
Немецкий лидер приедет в Украину вместе с женой Эльке Бюденбендер. Супруги примут участие в мероприятиях к 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Кроме того, Штайнмайер встретится с украинскими политиками и чиновниками. С какими именно, канцелярия пока не сообщает.
Как сообщалось, 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Украину с официальным прощальным визитом. Она получила от президента Украины Владимира Зеленского орден Свободы. Это — высшая государственная награда, которая вручается за утверждение суверенитета Украины — Украинский, иностранцам и лицам без гражданства.