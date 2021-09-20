Президент Німеччини приїде до України

Офіційним візит відбудеться 6 жовтня.

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прибуде до України.

Про це повідомила канцелярія німецького глави держави.

Офіційним візит до Києва відбудеться у жовтні. "Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр відправиться до України 6 жовтня на запрошення президента України Володимира Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Німецький лідер приїде до України разом з дружиною Ельке Бюденбендер. Подружжя візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії в Бабиному Яру. Крім того, Штайнмаєр зустрінеться з українськими політиками і чиновниками. З якими саме, канцелярія поки не повідомляє.

Як повідомлялося, 22 серпня канцлерка Німеччини Ангела Меркель прибула до України з офіційним прощальним візитом. Вона отримала від президента України Володимира Зеленського орден Свободи. Це – найвища державна нагорода, яку вручають за утвердження суверенітету України – українцям, іноземцям та особам без громадянства.

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