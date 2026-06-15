Путін не демонструє готовності завершувати війну: політолог оцінив розмову диктатора з Трампом

Путін, Трамп / © Associated Press

Реклама

Телефонна розмова між російським президентом Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом не свідчить про намір Кремля змінити курс щодо війни проти України. Навпаки, Москва продовжує просувати наратив про необхідність подальших бойових дій.

Таку думку висловив політолог Вадим Денисенко.

За його словами, Кремль і надалі намагається представити Україну як сторону, що нібито атакує цивільну інфраструктуру, тоді як власні удари подає як «відповідь». Експерт вважає, що саме така логіка дедалі активніше використовується російською владою для виправдання продовження війни перед внутрішньою аудиторією.

Реклама

«Коли ми сміялися з заяви Пєскова, який коментував удари по Петербургу в день міжнародного економічного форуму, то ми даремно сміялися. Його формула: „ми продовжуємо війну, щоб такого (ударів по портам РФ) більше не було“ — це не просто логічна інверсія. Це нова формула війни Путіна. Вже місяць росіян годують цією формулою і частина з них обовʼязково в це повірить», — пише він.

Окрему увагу аналітик звернув на повідомлення про можливий візит до Москви спецпредставника США Стіва Віткоффа та інших американських представників. На його думку, Путін і надалі дотримується стратегії затягування часу, водночас намагаючись не допустити конфлікту з Трампом.

«Навіщо це Трампу? Трамп продовжує жити в логіці великої угоди, якої не буде, якщо Путін не змінить свого підходу. Нагадаю, логіка Путіна зводиться до того, що він пробує одне й те саме (північний морський шлях і ресурси навколо нього) одночасно продати і КНР і США. І стати таким собі посередником між ними. Для Путіна це означатиме (виключно в його уяві), що він стане квазіполюсом світу», — зазначає аналітик.

Політолог також зазначив, що Путін не відмовляється від ідеї посилити свою роль у глобальній політиці, зокрема через економічні та геополітичні проєкти, які він намагається одночасно пропонувати як США, так і Китаю.

Реклама

«Якщо коротко підсумувати, то на жаль, маємо продовження ходіння по колу. І атаки, подібні до сьогоднішньої будуть продовжуватися», — зазначає Денисенко.

Раніше ми писали, що під час телефонної розмови з Дональдом Трампом Володимир Путін заявив, що Росія не відмовиться від своїх цілей у війні проти України. За даними Кремля, сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході та можливі подальші контакти між Москвою і Вашингтоном. Трамп, своєю чергою, наголосив на необхідності якнайшвидшого припинення війни та мирного врегулювання конфлікту.

Новини партнерів