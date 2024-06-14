Путін відповів, чи нападе Росія на країни Європи

Російський диктатор Володимир Путін заявив, мовляв, РФ не збирається нападати на країни Європи. Ба більше - він назвав "маячнею" таку інформацію.

Про це господар Кремля заявив 14 червня під час наради з керівним складом МЗС Росії.

Путін назвав домислами повідомлення про бажання Росії хоче напасти на Європу. Мовляв, це "маячня, обґрунтування для гонки озброєнь".

"Фюрер" також звинуватив високопоставлених європейських політиків у тому, що нібито вони проводять "антиросійську пропагандистську кампанію". За його словами "Європі слід перебувати у гарних стосунках з Росією".

"Зараз відносини Росії та ЄС, низки європейських держав деградували. До того ж, багато разів наголошував, не з нашої вини", - сказав диктатор РФ.

Нагадаємо, також "фюрер" Володимир Путін цинічно заявив, що не Росія розпочала війну в Україні. У традиційній кремлівській манері в усьому він звинуватив Київ.

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