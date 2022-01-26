США радять своїм громадянам терміново покинути Україну

Посольство закликає громадян США в Україні розглянути можливість виїзду просто зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт.

Посольство Сполучених Штатів рекомендує своїм громадянам покинути територію України через загрозу російського вторгнення.

Про це інформує пресслужба дипустанови.

"Ситуація з безпекою в Україні залишається непередбачуваною через посилення загрози російських військових дій і може погіршуватися без попередження", — йдеться в повідомленні.

Посольство закликає громадян США в Україні розглянути можливість виїзду просто зараз, використовуючи комерційний або інший приватний транспорт.

Зазначається, що наразі американці можуть вилетіти з України комерційними рейсами з усіх міжнародних аеропортів України.

"Посольство залишається відкритим і може обробляти паспорти США та консульські звіти про народження за кордоном, а також може надавати позики на репатріацію громадянам США, які на даний момент не можуть дозволити собі придбати комерційний квиток до Сполучених Штатів", — пишуть дипломати.

Громадянам США або батькам неповнолітнього громадянина США, від’їзд яких затримується через те, що дружина/чоловік, не мають американського громадянства, радять звернутися до посольства.

Також держдепартамент просить усіх громадян США в Україні заповнити онлайн-форму.

"Це особливо важливо, якщо ви плануєте залишитися в Україні", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що 12 січня Держдепартамент США уже звертався до своїх громадян щодо ситуації в Україні. Там радили "обдумати плани" про поїздки до України через посилення загроз з боку Росії.

Нагадаємо, що Держдеп ухвалив рішення про від’їзд державних службовців США з посольства у Києві.