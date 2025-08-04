Стало відомо, коли Келлог може прибути до України

Кіт Келлог / © Associated Press

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Спецпредставник президента США Кіт Келлог невдовзі може відвідати Україну. Проте дати остаточно ще не визначили.

Про це повідомив співрозмовник «Суспільного» у владних колах.

Як зазначалося у повідомленні Kyiv Post, спецпредставник Трампа Келлог може відвідати Україну цього тижня — перед дедлайном США про припинення вогню 8 серпня, який американський президент встановив для Путіна. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на два джерела.

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За даними джерел, в той самий час інший посланець Трампа — Стів Віткофф — полетить до Росії.

Додається, що візит Віткоффа запропонували саме російські представники, і Трамп, попри скепсис, погодив його.

Нагадаємо, Келлог прибув із візитом до України 14 липня. З ним мали обговорити чимало питань, зокрема: оборону, зміцнення безпеки, зброю, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США.

«Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід», — зазначив голова ОПУ Андрій Єрмак.

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