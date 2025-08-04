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Стало відомо, коли Келлог може прибути до України
Візит Келлога до України перебуває на стадії обговорення.
Спецпредставник президента США Кіт Келлог невдовзі може відвідати Україну. Проте дати остаточно ще не визначили.
Про це повідомив співрозмовник «Суспільного» у владних колах.
Як зазначалося у повідомленні Kyiv Post, спецпредставник Трампа Келлог може відвідати Україну цього тижня — перед дедлайном США про припинення вогню 8 серпня, який американський президент встановив для Путіна. Про це повідомляє Kyiv Post з посиланням на два джерела.
За даними джерел, в той самий час інший посланець Трампа — Стів Віткофф — полетить до Росії.
Додається, що візит Віткоффа запропонували саме російські представники, і Трамп, попри скепсис, погодив його.
Нагадаємо, Келлог прибув із візитом до України 14 липня. З ним мали обговорити чимало питань, зокрема: оборону, зміцнення безпеки, зброю, санкції, захист наших людей, посилення співпраці між Україною та США.
«Росія не хоче припиняти вогонь. Мир через силу — це принцип президента США Дональда Трампа і ми підтримуємо цей підхід», — зазначив голова ОПУ Андрій Єрмак.