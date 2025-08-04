Стало известно, когда Келлог может прибыть в Украину

Кот Келлог / © Associated Press

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Спецпредставитель президента США Кит Келлог в скором времени может посетить Украину. Однако даты окончательно еще не определили.

Об этом сообщил собеседник «Общественного» во властных кругах.

Как отмечалось в сообщении Kyiv Post , спецпредставитель Трампа Келлог может посетить Украину на этой неделе перед дедлайном США о прекращении огня 8 августа, который американский президент установил для Путина Об этом сообщает Kyiv Post со ссылкой на два источника.

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По данным источников, в то же время другой посланник Трампа - Стив Виткофф - улетит в Россию.

Добавляется, что визит Виткоффа предложили именно российские представители, и Трамп, несмотря на скепсис, согласовал его.

Напомним, Келлог прибыл с визитом в Украину 14 июля. С ним должны были обсудить многие вопросы, в частности: оборону, укрепление безопасности, оружие, санкции, защиту наших людей, усиление сотрудничества между Украиной и США.

Россия не хочет прекращать огонь. Мир через силу — это принцип президента США Дональда Трампа, и мы поддерживаем этот подход», — отметил глава ОПУ Андрей Ермак.

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