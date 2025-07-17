Кит Келлог завершил визит в Киев - Ермак рассказал об итогах встречи

Андрей Ермак и Кит Келлог. / © Telegram / Андрей Ермак

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Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сообщил о завершении визита в Киев генерала Кита Келлога - специального представителя президента США Дональда Трампа.

По словам Ермака, в ходе переговоров стороны системно обсудили совместные оборонные проекты, укрепление давления на Россию и дальнейшие шаги достижения мира через силу.

"Мы многие важные вещи обсудили и проработали, очень системно, конструктивно и дальше будем двигаться к укреплению обороноспособности, совместных проектов и усилению давления на Путина ради мира и справедливости", - написал Ермак.

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Он поблагодарил генерала Келлога за поддержку Украины и подчеркнул, что лидеры обеих стран имеют общее видение — мир через силу.

По данным источников РБК-Украина, Кит Келлог покинул территорию Украины вчера, завершив двухдневный визит в Киев.

Напомним, в течение двух ночей по прибытии американского генерала Кита Келлога не было никаких массированных обстрелов.