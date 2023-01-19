"Вакцина проти РФ є": Зеленський заявив, що потрібно Україні для перемоги

Президент України Володимир Зеленський заявив, що потрібно Україні для подолання російської агресії.

Про це він сказав у відеозверненні під час Українського сніданку в Давосі 19 січня.

"Це не початок COVID-19, коли всі шукали вакцину. Вакцина проти російської тиранії, вакцина проти цієї зброї. Вона є, вона відома. Є лист держав, у яких це є, є конкретний лист від нас, що нам потрібно. Хочете допомогти - допоможіть. Без діалогу, просто допоможіть", - зазначив Зеленський.

Варто сказати, що президент України також наголосив, що саме зброя, яку мають західні партнери, є основною умовою, аби змінити ситуацію на фронті та звільнити території.

Більше того Зеленський зазначив, що наразі в Україні відбувається уповільнення війни і однією з причин цього є дефіцит снарядів та іншого озброєння.

Нагадаємо, що напередодні лідер України наголосив, що Росія може використати це уповільнення для реваншу.

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